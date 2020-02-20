2020-02-20T08:59:57+03:00
Общество

Свердловская почта рассказала, как будет работать в праздники

Публикуем точный график
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловская почта рассказала, как будет работать в праздникиСвердловская почта рассказала, как будет работать в праздникиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Впереди праздники – для кого-то повод передохнуть и провести время с родными и близкими, а для кого-то – работать в усиленном режиме. Свердловское отделение «Почты России» опубликовало график работы в День защитника Отечества и Международный женский день. Рассказываем и показываем.

23 февраля и 8 марта станут выходными для отделений почты по всей стране. В эти дни не будут доставлять и забирать письма и посылки.

22 февраля и 7 марта отделения будут работать по графику, сокращенному на один час.

24 февраля и 9 марта – по графику работы в воскресенье. А Центральное отделение почты (Главпочтамт в Екатеринбурге) во все эти дни будет работать с 9:00 до 17:00.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - отмечают в пресс-службе региональной почты.

Пенсии и пособия будут доставлять согласно с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подняли с рельсов и повезли: в центре Екатеринбурга встали трамваи
Свердловская почта рассказала, как будет работать в праздники
Появились подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом, где грузовик протаранил «Ниву»
Переплюнули 200 миллионов локаций: две площадки Екатеринбурга вошли в подборку лучших от Google
Один человек погиб: на трассе под Екатеринбургом грузовик протаранил «Ниву»
Мимимишность на здоровье: в Екатеринбурге собаки-терапевты лечат пациентов
Будет очень грязно: в Екатеринбург пришла плюсовая погода
В Екатеринбурге вторые сутки ищут сероглазого дедушку с татуировкой на кисти правой руки
Погорельцев разместили у родственников: под Екатеринбургом сгорел жилой барак
На Урале полицейские ищут 15-летнюю восьмиклассницу, пропавшую неделю назад
Депутаты Госдумы попросили у Москвы три миллиарда на новые автобусы для Екатеринбурга
В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек
В центре Екатеринбурга на мужчину упала снежная глыба
Порезали шею, оторвали палец: в Екатеринбурге живодеры до полусмерти забили пса
В Екатеринбурге задержали преступника, который вымогал деньги у водителей в Италии
Михаил Шилиманов отправился в СИЗО вместе с гендиректором «Титановой долины»
Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар
Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»
Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля