20 Февр. 2020 2020-02-20T08:59:57+03:00

Свердловская почта рассказала, как будет работать в праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Впереди праздники – для кого-то повод передохнуть и провести время с родными и близкими, а для кого-то – работать в усиленном режиме. Свердловское отделение «Почты России» опубликовало график работы в День защитника Отечества и Международный женский день. Рассказываем и показываем.

23 февраля и 8 марта станут выходными для отделений почты по всей стране. В эти дни не будут доставлять и забирать письма и посылки.

22 февраля и 7 марта отделения будут работать по графику, сокращенному на один час.

24 февраля и 9 марта – по графику работы в воскресенье. А Центральное отделение почты (Главпочтамт в Екатеринбурге) во все эти дни будет работать с 9:00 до 17:00.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - отмечают в пресс-службе региональной почты.

Пенсии и пособия будут доставлять согласно с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU