2020-02-20T08:47:11+03:00
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом, где грузовик протаранил «Ниву»

Водитель легковушки нарушила правила и врезалась в проезжавшую машину
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Этим утром на выезде из Верхней Пышмы, на 34-м километре ЕКАДа, в сторону Екатеринбурга произошло жесткое ДТП, в котором погиб один человек. Грузовик, перевозивший в кузове 17 тонн подсолнечного масла в Первоуральск, протаранил легковушку «Нива», за рулем которой находилась женщина 55 лет. Она скончалась на месте.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу «Комсомолке» рассказали подробности произошедшего.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Женщина-водитель при движении по ЕКАД в сторону Серовского тракта, в нарушении ПДД не убедилась в безопасности разворота и допустила столкновение с автомашиной «Ивеко», водитель которой двигался в попутном направлении, - рассказали в ведомстве. – Женщина получила права 17 лет назад и была родом из поселка Балтым, что в Свердловской области.

ДТП по ЕКАДе в сторону Екатеринбурга.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В данный момент на участке работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего. Регулировщики временно ввели реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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