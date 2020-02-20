Переплюнули 200 миллионов локаций: две площадки Екатеринбурга вошли в подборку лучших от Google

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:26:39+03:00

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Картографический сервис Google.Карты составил рейтинг лучших 15 российских достопримечательностей, который был сформирован из 200 миллионов различных локаций. Екатеринбург попал сразу по двум интересным местам – парку «Каменные палатки» и памятнику «Белая башня».

- Если хочется получить представление о городе и увидеть все самое интересное, то я бы порекомендовал прогуляться по «Красной линии» Екатеринбурга, - заметил директор екатеринбургского Центра гидов Константин Брыляков. – На ней расположены 35 объектов: памятники архитектуры, площади, объекты стрит-арта и улица Вайнера.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Кстати, «Красная линия» появилась на асфальте города еще в 2011 году. Идея родилась у Дмитрия Калаева, который тогда занимал должность советника министра экономики Свердловской области. Через год рядом с «Красной» появилась и «Желтая линия» - специально для велосипедистов, скейтбордистов и роллеров. А не так давно, в 2018-м, власти нанесли еще одну – «Синюю». Она была создана как туристско-паломнический маршрут по местам, связанным с семьей императора Николая II.

ИСТОЧНИК KP.RU