Один человек погиб: на трассе под Екатеринбургом грузовик протаранил «Ниву»

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:10:37+03:00

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД и выясняют все обстоятельства

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Этим утром, около 8:00, на ЕКАД, на выезде из Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга, произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Грузовик, перевозивший подсолнечное масло, протаранил легковушку «Ниву».

- Женщина, управляя машиной, при начале движения допустила столкновение с попутным грузовым автомобилем, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В результате сильного столкновения женщина погибла. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.

ДТП по ЕКАДе в сторону Екатеринбурга.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», удар был очень сильный и произошел на большой скорости, поскольку «Нива» и грузовик буквально разбросало по обе стороны дороги. Легковушка сильно помялась. Дорожная ситуация рядом с аварией тоже желает оставлять лучшего – движение сильно затруднено в оба направления.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU