2020-02-20T07:51:30+03:00
Общество

Мимимишность на здоровье: в Екатеринбурге собаки-терапевты лечат пациентов

Новые методы практикуют в ЦГБ №2
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В ЦГБ №2 Екатеринбурга врачи используют альтернативные методы лечения – не только повышают пациентам здоровье, но и улучшают их настроение. А все благодаря особому виду реабилитации – канистерапии, когда больным помогают специально подготовленные собаки-терапевты, которых обучают и готовят в Автономной некоммерческой организации «Краски жизни».

Собаки в больнице самые разные – от чихуахуа до ирландского волкодава. Они помогают пациентам скрасить их больничные будни.

- В холодное время года животных привозят раз в неделю, летом, когда погода позволяет прогуляться на улице, четвероногие навещают пациентов гораздо чаще, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам специалистов, канистерапия – это хорошая возможность для людей, страдающих недугом, получить заряд положительных эмоций и, тем самым, облегчить их физический дискомфорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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