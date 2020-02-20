Будет очень грязно: в Екатеринбург пришла плюсовая погода

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:25:00+03:00

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Кажется, уже самое время доставать из закромов резиновые сапоги и перепрыгивать на улицах лужи. Из-за теплого конца февраля, который пришел в Екатеринбург, на дорогах растаявший снег превращается в грязное месиво. А пока вы думаете, что надеть, чтобы не утонуть на улице, мы рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра пообещали на ближайшие дни.

В четверг, 20 февраля, в Екатеринбурге будет +3 и пройдет небольшой снег. На дорогах может быть гололедица, так что будьте аккуратны.

В ночь на пятницу, 21 февраля, столбики термометров опустятся до -3, а днем снова поднимутся до +3. Осадков синоптики не обещают.

В ночь на субботу, 22 февраля, будет чуть холоднее – до -5. Днем потеплеет до 0…-2. Осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура опустится еще ниже – до -7, а днем температура остановится на отметке -1. В некоторых районах города может пройти небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU