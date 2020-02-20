2020-02-20T06:20:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге вторые сутки ищут сероглазого дедушку с татуировкой на кисти правой руки

Мужчина вышел из дома в магазин, но так и не вернулся обратно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге волонтеры и полиция вторые сутки разыскивает 71-летнего Смирнова Павла Дмитриевича. Мужчина вышел из дома 18 февраля, около 12:00, чтобы зайти в магазин, но обратно так и не вернулся. За помощью в «Лиза Алерт» обратились родственники дедушки.

В отряде отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: татуировка на кисти правой руки.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и черную вязаную шапку.

Если вы вдруг видели где-то Павла Дмитриевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге вторые сутки ищут сероглазого дедушку с татуировкой на кисти правой руки
Погорельцев разместили у родственников: под Екатеринбургом сгорел жилой барак
На Урале полицейские ищут 15-летнюю восьмиклассницу, пропавшую неделю назад
Депутаты Госдумы попросили у Москвы три миллиарда на новые автобусы для Екатеринбурга
В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек
В центре Екатеринбурга на мужчину упала снежная глыба
Порезали шею, оторвали палец: в Екатеринбурге живодеры до полусмерти забили пса
В Екатеринбурге задержали преступника, который вымогал деньги у водителей в Италии
Михаил Шилиманов отправился в СИЗО вместе с гендиректором «Титановой долины»
Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар
Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»
Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля