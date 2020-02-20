В Екатеринбурге вторые сутки ищут сероглазого дедушку с татуировкой на кисти правой руки

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:20:53+03:00

Мужчина вышел из дома в магазин, но так и не вернулся обратно

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В Екатеринбурге волонтеры и полиция вторые сутки разыскивает 71-летнего Смирнова Павла Дмитриевича. Мужчина вышел из дома 18 февраля, около 12:00, чтобы зайти в магазин, но обратно так и не вернулся. За помощью в «Лиза Алерт» обратились родственники дедушки.

В отряде отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: татуировка на кисти правой руки.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и черную вязаную шапку.

Если вы вдруг видели где-то Павла Дмитриевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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