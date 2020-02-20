В Екатеринбурге вторые сутки ищут сероглазого дедушку с татуировкой на кисти правой руки
В Екатеринбурге волонтеры и полиция вторые сутки разыскивает 71-летнего Смирнова Павла Дмитриевича. Мужчина вышел из дома 18 февраля, около 12:00, чтобы зайти в магазин, но обратно так и не вернулся. За помощью в «Лиза Алерт» обратились родственники дедушки.
В отряде отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Особые приметы: татуировка на кисти правой руки.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.
В день пропажи был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и черную вязаную шапку.
Если вы вдруг видели где-то Павла Дмитриевича или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU