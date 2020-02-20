Погорельцев разместили у родственников: под Екатеринбургом сгорел жилой барак

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:05:36+03:00

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Минувшим вечером под Екатеринбургом, в Сысерти, произошел крупный пожар в двухэтажном жилом бараке. Диспетчеры МЧС получили сообщение около 23:00, на место выехали пять бригад из 10 человек.

Фото: МЧС России по Свердловской области

- Прибывшие на место спасатели по задымленным лестницам эвакуировали 12 человек, из них двух детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В результате возгорания огнем на площади в 50 «квадратов» повреждены стены подъезда и имущество в квартире на втором этаже дома.

С огнем удалось справиться за 40 минут. А всех жильцов сгоревшего подъезда временно разместили у родственников.

Фото: МЧС России по Свердловской области

Кстати, вчера мы рассказывали, что еще один серьезный пожар произошел рано утром на Уктусе. На Дунайской загорелось двухэтажное здание центра социальной помощи. Внутри находилось 34 человека, одну постоялицу спасти, к сожалению, не удалось. «Комсомолка» поговорила с руководителем центра и выяснила, что почти всем погорельцам уже нашли временное пристанище.

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ИСТОЧНИК KP.RU