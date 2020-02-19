2020-02-19T19:23:44+03:00
Общество

На Урале полицейские ищут 15-летнюю восьмиклассницу, пропавшую неделю назад

Девочка сбежала из социально-реабилитационного центра в Первоуральске
Алина СУРИНА
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Фото: МВД России по городу ПервоуральскуФото: МВД России по городу Первоуральску
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На Урале полицейские ищут 15-летнюю восьмиклассницу Анастасию Казакову. Девочка сбежала из социально-реабилитационного центра в Первоуральске неделю назад. Сообщение о ее пропаже поступило в дежурную часть после десяти вечера 11 февраля от заместителя директора по воспитательной работе ГКУ СО «СРЦН» города Первоуральска

- В настоящее время с целью установления ее местонахождения и возвращения в Центр сотрудниками полиции устанавливается круг общения, интересы, любимые объекты города. Составлена ориентировка пропавшей, на розыск несовершеннолетней ориентированы все наряды, - рассказали в отделе МВД России по городу Первоуральску.

Замдиректора рассказала, что 10 февраля около 19:30 Анастасия отпросилась погулять на 20 минут, но в центр не вернулась. Известно, что ранее школьница уже уходила с постоянного места жительства и имеет склонность к бродяжничеству.

Приметы:

Анастасия Казакова ростом 154 сантиметра, имеет худощавое телосложение. У нее зеленые глаза и светло-русые волосы.

Во время пропажи была одета в куртку черного цвета с капюшоном, шарф серого цвета крупной вязки, джинсы светло-голубого цвета и кроссовки черного-красного цвета.

По словам полиции, Анастасия Казакова может находиться не только на территории Первоуральска, но и за его пределами.

Если вы знаете где может находиться Анастасия, сообщите информацию в отдел МВД России по Первоуральску: 8(343)964-82-21, «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Урале полицейские ищут 15-летнюю восьмиклассницу, пропавшую неделю назад
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