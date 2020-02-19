Депутаты Госдумы попросили у Москвы три миллиарда на новые автобусы для Екатеринбурга

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:18:00+03:00

Если правительство выделит деньги, в Екатеринбурге появятся новые трамваи и автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутаты Госдумы попросили у правительства страны 2,9 миллиарда на обновление общественного транспорта в Екатеринбурге. На эти деньги планируется купить 30 трамваев и 147 автобусов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

- Ведётся серьёзная работа и шансы получить финансирование на заветное обновление транспорта в рамках проекта БКАД и подготовки к Универсиаде - высокие. Наш регион в Минтрансе России - на хорошем счету, - написал на своей странице парламентарий.

Также депутат отметил, что стоит дождаться итогового решения по этому вопросу, а не «наступать на грабли» с сокращением маршрутной сети и попытки заставит горожан ездить с кучей пересадок.

Напомним, Екатеринбург с этого лета начнет постепенно избавляться от тесных маршруток. Это планируют сделать с помощью новых правил для городских пассажирских перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU