2020-02-19T18:06:30+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео "Инцидент Екатеринбург"Фото: скриншот с видео "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме на Старых Большевиков, 52 эвакуировали 20 человек. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. В пожаре никто не пострадал.

- Площадь пожара составила 20 м.кв. С огнем пожарные справились за 23 минуты. Пострадавших нет. Ведется проливка. Для тушения пожара привлекались 8 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Пожар на Старых Большевиков, 52.Видео: Анна, Инцидент Екатеринбург

Это уже второй пожар за сегодняшний вечер. Больше часа назад горела квартира на Ленина, 58. Из помещения вынесли женщину без признаков жизни. Причины обоих пожаров сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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