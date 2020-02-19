2020-02-19T17:32:07+03:00
Происшествия

Порезали шею, оторвали палец: в Екатеринбурге живодеры до полусмерти забили пса

Собаку спасли случайные прохожие
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено Фондом защиты животных ЕкатеринбургаФото: предоставлено Фондом защиты животных Екатеринбурга
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В Екатеринбурге зоозащитники спасают жизнь бродячему псу, которого нашли на Синих Камнях. Истекающую кровью собаку заметили случайные прохожие. По ранам легко понять, что над четвероногим беспощадно издевались.

- Ужасные скальпированные раны пасти слева, отрыв второго пальца, множественные раны морды и шеи слева. На собаке не было живого места. Очень большая кровопотеря. Пса назвали Радик. Находится в клинике «Здоровье животных». Состояние на утро - тяжелое, - сообщили в Фонде помощи животным.

Напомним, что прошлой осенью екатеринбургский приют хаски спас щенка, которому пьяные подростки оторвали лапу. Милого трехлапика привезли на Урал из ХМАО, здесь он обрел новую семью и дом.

Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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