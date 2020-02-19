19 Февр. 2020 2020-02-19T19:01:19+03:00

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В Екатеринбурге задержали преступника, который вымогал деньги у водителей в Италии. Мужчина находился в международном розыске. Гражданин Республики Молдова Вячеслава Бану задерживали сотрудники уральского отделения НЦБ Интерпола, ОБОП УУР главка и ОП №7 УМВД по Екатеринбургу.

- Сыщики взяли Вячеслава в одной из гостиниц Октябрьского района областного центра, - рассказал пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерия Горелых. - Сопротивление при задержании он оказать не успел. Тщательно продуманная полицией операция была проведена за считанные минуты.

Мужчину обвиняют в участии в организованной преступной группе и вымогательстве с применением оружия. На территории Вероны и Виченси подозреваемый вымогал с водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов деньги за парковку. Вячеслава Бану также проверят на причастность к совершению более тридцати аналогичных преступлений. Все они были совершены на территории Италии. Сейчас мужчину арестовали на один месяц. За это время будет решен вопрос с его экстрадицией.

ИСТОЧНИК KP.RU