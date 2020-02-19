Михаил Шилиманов отправился в СИЗО вместе с гендиректором «Титановой долины»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:20:46+03:00

Суд выбрал меру пресечения обоим в виде заключения под стражу на два месяца

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В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга судья Ирина Цыбульская избрала меру пресечения генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову и бывшему заместителю экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба пробудут в СИЗО как минимум до 17 апреля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761816" frameborder="0"></iframe> Михаил Шилиманов на оглашении решения по мере пресечения.Экс заместитель министра экономики Свердловской области согласился сотрудничать со следствием и признал вину в посредничестве при передачи взятки в 2,5 миллиона рублейЕвгений Стоянов

Кызласов обвиняется в получении взятки в 2,5 миллиона рублей от уральского бизнесмена Дмитрия Панова, а Шилиманов – в посредничестве при получении взятки. При этом бывший чиновник согласился сотрудничать со следствием и признал свою вину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761828" frameborder="0"></iframe> Михаил Шилиманов в Ленинском районном суде Екатеринбурга.19 февраля бывшему заместителю министра экономики Свердловской области выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 17 апреля 2020 годаЕвгений Стоянов

Суд также посчитал, что Шилиманов может оказать давление на свидетелей или скрыться, к тому же у него есть гражданство Израиля. Шилиманову не помогло наличие четырех детей на иждивении.

Михаил Шилиманов признал вину в посредничестве при передаче взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ

Суд обосновал свое решение по Кызласову тем, что он может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетеля обвинения - Панову. Также он не имеет постоянной регистрации в Екатеринбурге, так как много лет прожил в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761823" frameborder="0"></iframe> Михаил Шилиманов в зале суда.19 февраля 2020 году, Ленинский районный суд, избрание меры пресечения для бывшего министра экономики Свердловской областиЕвгений Стоянов

Шилиманов на суде заявил, что у него четверо детей, младшему из которых всего 10 лет. Он работает преподавателем в Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина. В настоящее время работу Кызласова выполняет его заместитель.

Напомним, что задержание обвиняемых состоялось в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области в 18:30 17 февраля в кафе на 1 этаже БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU