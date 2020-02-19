Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар
В центре Екатеринбурга на Ленина, 58 произошел пожар. По данным МЧС, в квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Спасатели не могли попасть в горящую квартиру, поэтому им пришлось вскрывать дверь. Хозяйку квартиры спасатели обнаружили без признаков жизни.
- Площадь пожара десять квадратных метров. Угроз распространения огня нет. На месте работают пять единиц техники, 20 человек, - рассказали в МЧС Свердловской области.
Пожар на Ленина, 58.Видео: МЧС Свердловской области
До приезда пожарных из подъезда самостоятельно вышли десять человек. Пожар потушили за 18 минут. Причины возгорания сейчас выясняются.
Фото: Инцидент Екатеринбург
Фото: МЧС свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU