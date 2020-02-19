Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:51:10+03:00

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В центре Екатеринбурга на Ленина, 58 произошел пожар. По данным МЧС, в квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Спасатели не могли попасть в горящую квартиру, поэтому им пришлось вскрывать дверь. Хозяйку квартиры спасатели обнаружили без признаков жизни.

- Площадь пожара десять квадратных метров. Угроз распространения огня нет. На месте работают пять единиц техники, 20 человек, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761820" frameborder="0"></iframe> Пожар на Ленина, 58.Видео: МЧС Свердловской области

До приезда пожарных из подъезда самостоятельно вышли десять человек. Пожар потушили за 18 минут. Причины возгорания сейчас выясняются.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: МЧС свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU