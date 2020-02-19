Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»
Сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге в Ленинском районном суде выбирали меру пресечения для гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, обвиняемого во взяточничестве. После того, как из сала суда его на два месяца отправили в СИЗО, в зал ввели бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. По версии следствия, он был посредником при передачи взятки от одного из бизнесменов к Кызласову. Сначала суд установил личность Шилиманова. В процессе то упомянул, что у него есть дети 10, 16, 17 и 18 лет и что он доцент УрФУ. После этого судья задал Шилиманову вопрос, признает ли он свою вину. Шилиманов вдруг ответил утвердительно.
- Признаю, - сказал он.
После этого следствие попросило судью удалить журналистов из зала. Процесс продолжился.
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