Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:03:59+03:00

Михаил Шелеманов ответил утвердительно на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его задержали в один день с Артемией Кызласовым

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге в Ленинском районном суде выбирали меру пресечения для гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, обвиняемого во взяточничестве. После того, как из сала суда его на два месяца отправили в СИЗО, в зал ввели бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. По версии следствия, он был посредником при передачи взятки от одного из бизнесменов к Кызласову. Сначала суд установил личность Шилиманова. В процессе то упомянул, что у него есть дети 10, 16, 17 и 18 лет и что он доцент УрФУ. После этого судья задал Шилиманову вопрос, признает ли он свою вину. Шилиманов вдруг ответил утвердительно.

- Признаю, - сказал он.

После этого следствие попросило судью удалить журналистов из зала. Процесс продолжился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорил, что у него «крыша» в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку

Накануне в Екатеринбурге в бизнес-центре «Высоцкий» задержали генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Вскоре после задержания против топ-менеджера завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». (Подробнее)

Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова отправили в СИЗО на два месяца: онлайн-трансляция

В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову, который в начале недели был задержан в БЦ «Высоцкий» по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU