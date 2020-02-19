2020-02-19T16:03:59+03:00
Происшествия

Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»

Его задержали в один день с Артемией Кызласовым
Данил СВЕЧКОВ
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Михаил Шелеманов ответил утвердительно на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.Михаил Шелеманов ответил утвердительно на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге в Ленинском районном суде выбирали меру пресечения для гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова, обвиняемого во взяточничестве. После того, как из сала суда его на два месяца отправили в СИЗО, в зал ввели бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. По версии следствия, он был посредником при передачи взятки от одного из бизнесменов к Кызласову. Сначала суд установил личность Шилиманова. В процессе то упомянул, что у него есть дети 10, 16, 17 и 18 лет и что он доцент УрФУ. После этого судья задал Шилиманову вопрос, признает ли он свою вину. Шилиманов вдруг ответил утвердительно.

- Признаю, - сказал он.

После этого следствие попросило судью удалить журналистов из зала. Процесс продолжился.

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В среду, 19 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову, который в начале недели был задержан в БЦ «Высоцкий» по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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