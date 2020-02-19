«Отвлекся, чтобы включить в салоне печку»: появилось видео ДТП под Екатеринбургом, где пассажирский автобус протаранил фуру

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:56:58+03:00

Во время аварии пострадали восемь человек, одного госпитализировали в больницу

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Сегодня утром на трассе Екатеринбург – Рефтинский под поселком Белоярский произошло жесткое ДТП, в котором пострадали пять человек. Пассажирский междугородний автобус протаранил ехавшую впереди него фуру, которая остановилась на «зебре», чтобы пропустить пешехода.

В салоне автобуса в момент аварии находилось 25 человек, восемь из них получили травмы различной степени тяжести. Одного человека, женщину 36 лет, госпитализировали в больницу с тупой травмой живота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="320" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761776" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ДТП под Белоярским.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Установлено, что 41-летний водитель автобуса имеет стаж вождения 18 лет. Сам он пояснил, что во время управления отвлекся, чтобы переключить печку. А когда поднял голову, увидел перед автобусом фуру, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Он попытался экстренно затормозить, но не вышло.

Водитель фуры получил права 23 года назад. Оба мужчины прошли медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оно показало отрицательный результат. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку перевозчика, которому принадлежит автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU