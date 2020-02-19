На ремонт больницы в Богдановиче свердловские власти потратили 25 миллионов

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:39:31+03:00

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В Богдановиче, что в Свердловской области, полным ходом проходит ремонт скандальной ЦРБ, который начался еще в 2019 году. За два месяца строители уже выполнили большой объем работ: изменена планировка всего первого этажа, заменены оконные блоки, электропроводка, в данный момент идет монтаж вентиляции и начаты отделочные работы.

На ремонт больницы свердловские власти выделили 25 миллионов, а еще 27 миллионов потратят на новое оборудование ЦРБ. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить дополнительно 20 миллионов на ее развитие.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- Четвертый этаж полностью отремонтирован. Мы проконтролировали ход работ на первом этаже, - отметил региональный министр здравоохранения Андрей Цветков. – С наступлением устойчивых положительных температур на улице начнется ремонт пандуса, который будет обеспечивать хороший подъезд автомобилей скорой помощи.

От Минздрава было дано поручение – подготовить проектно-сметную документацию для ремонта хирургического и гинекологического отделений. Его планируют восстановить до идеального состояния в течение полутора лет.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, что ЦРБ Богдановича уже попадала в новостную повестку – и не в самом выгодном свете. В начале декабря прошлого года ее сотрудники начали жаловаться на ужасные условия и антисанитарию. После скандала к делу подключилась прокуратура, а региональные власти обещали съездить и лично проверить состояние больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU