Материнский капитал все чаще используется для покупки квартиры

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:35:12+03:00

В 2019 году материнский капитал в качестве первоначального взноса использовали 6% клиентов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге

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В 2019 году материнский капитал в качестве первоначального взноса для покупки квартиры использовали 6% клиентов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

— Статистика показывает, что семьи благодаря наличию материнского капитала имеют возможность вложиться в недвижимость для своих детей, — отмечает Артем Минаев, начальник отдела продаж «Группы ЛСР» на Урале. — Если в этом году средства материнского капитала будут индексированы, мы не исключаем, что количество сделок с его использованием вновь вырастет.

Повышенным спросом у таких покупателей пользовались однокомнатные квартиры и студии. Согласно внутренним исследованиям «Группы ЛСР», затем эта недвижимость сдается в аренду для погашения платежей по ипотеке.

Большая часть сделок с использованием материнского капитала проходила за наличные средства. При этом чаще всего клиенты выбирали квартиры в строящихся объектах (95% от общего числа сделок с материнским капиталом). Самым популярным у молодых семей был малоэтажный жилой квартал «Мичуринский» на Широкой речке.

ИСТОЧНИК KP.RU