2020-02-19T14:12:32+03:00
Общество

Для тех, кто не сможет прийти на праздник: генрепетицию военного парада в Екатеринбурге впервые проведут днем

Перед ней в городе пройдет еще девять тренировок
Мария Трапезникова
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Генрепетиция военного парада пройдет 7 мая в 10:00Генрепетиция военного парада пройдет 7 мая в 10:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году впервые можно будет посмотреть генеральную репетицию военного парада в Екатеринбурге 7 мая в 10:00. Это связано с тем, что организаторы планируют устроить не только наземный парад, но и воздушный – в нем примут участие 13 самолетов и 9 вертолетов. Юбилейное шествие техники и военных смогут посмотреть и те, у кого не получится прийти на праздник непосредственно 9 мая.

- Мы выступаем с инициативой, чтобы отдельным детям дать шанс исполнить их мечты и проехать на боевой технике в ходе репетиции, - рассказал генерал-лейтенант Евгений Поплавский. – Для этого мы используем автомобили и болевую технику. Все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти.

Перед генеральной репетицией парада состоятся девять тренировок – четыре дневных, которые пройдут на окраине Екатеринбурга, и пять ночных – на площади 1905 года.

- Конкретные даты утверждены и согласованы: 14, 16, 21 и 23 апреля с 10:00 до 13:00 и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22:00 до 01:00, - добавил генерал-лейтенант.

Водителей обещают заранее предупредить и опубликовать полную карту перекрытий ближе к празднику. А общественный транспорт временно поменяет маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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