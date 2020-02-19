Инвестиции «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2020 году увеличатся на треть

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:03:54+03:00

Значительные средства традиционно будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линий Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2020 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской железной дороги составят 38,4 млрд рублей (+10 млрд рублей, или +35% к 2019 году). Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные объекты, обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

В активную фазу в текущем году вступают такие проекты, как строительство железнодорожного обхода города Перми и развитие направления Соликамск – Пермь.

Для освоения перспективных объемов перевозок грузов по Северному широтному ходу СвЖД ведет обновление существующей инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой – Пангоды. Необходимо реконструировать 188 км путей, 11 станций, 130 искусственных сооружений, построить 4 разъезда, локомотивное депо, 2 дома отдыха локомотивных бригад. В настоящее время проходят согласование основные проектные решения по 18 объектам. Инвестиции 2020 года – 1,36 млрд рублей.

В связи с ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле реализуется комплексная программа развития инфраструктуры на направлении Соликамск – Пермь. В текущем году на нее будет направлено 1,5 млрд рублей. Запланировано начало реконструкции станций Ярино, Дивья, Кухтым, Пальники, Парма, Соликамск-II, Боковая, Тихая, Шестаки, ввод в эксплуатацию устройств для усиления электроснабжения контактной сети на шести тяговых подстанциях.

В развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму будет инвестировано 1,06 млрд рублей. В 2019 году утвержден вариант прохождения трассы Северного обхода Перми со строительством моста ниже плотины КамГЭС. Выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения.

На полное завершение проектов «Развитие участка Тобольск–Сургут–Коротчаево» и «Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово» на главном ходу Транссиба запланировано 0,7 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно.

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла продолжится реконструкция сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный (2,2 млрд рублей). В целях развития технологии пропуска тяжеловесных поездов планируется завершение реконструкции станций Войновка, Шаля, Верещагино на главном ходу Транссиба. Продолжится проектирование терминально-логистических комплексов на станциях Гипсовая и Седельниково.

Значительные средства традиционно будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линий (9,9 млрд рублей). Всеми видами ремонта планируется обновить более 600 км пути. Это позволит повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса будет направлено 643 млн рублей. В списке приоритетных работ – обновление объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок. Также планируется выполнить проектные работы по реконструкции платформ на маршрутах следования скоростных электропоездов «Ласточка»: на станциях Невьянск, ВИЗ, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Екатеринбург (платформа №4). Около 53 млн рублей будет направлено на модернизацию санитарных комнат на малых вокзалах и станциях магистрали.