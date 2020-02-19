2020-02-19T14:03:54+03:00
Общество

Инвестиции «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2020 году увеличатся на треть

Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные объекты
Поделиться:
Значительные средства традиционно будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линийЗначительные средства традиционно будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской железной дороги составят 38,4 млрд рублей (+10 млрд рублей, или +35% к 2019 году). Наибольший объем вложений запланирован в крупные инфраструктурные объекты, обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

В активную фазу в текущем году вступают такие проекты, как строительство железнодорожного обхода города Перми и развитие направления Соликамск – Пермь.

Для освоения перспективных объемов перевозок грузов по Северному широтному ходу СвЖД ведет обновление существующей инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый УренгойПангоды. Необходимо реконструировать 188 км путей, 11 станций, 130 искусственных сооружений, построить 4 разъезда, локомотивное депо, 2 дома отдыха локомотивных бригад. В настоящее время проходят согласование основные проектные решения по 18 объектам. Инвестиции 2020 года – 1,36 млрд рублей.

В связи с ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле реализуется комплексная программа развития инфраструктуры на направлении Соликамск – Пермь. В текущем году на нее будет направлено 1,5 млрд рублей. Запланировано начало реконструкции станций Ярино, Дивья, Кухтым, Пальники, Парма, Соликамск-II, Боковая, Тихая, Шестаки, ввод в эксплуатацию устройств для усиления электроснабжения контактной сети на шести тяговых подстанциях.

В развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму будет инвестировано 1,06 млрд рублей. В 2019 году утвержден вариант прохождения трассы Северного обхода Перми со строительством моста ниже плотины КамГЭС. Выполнены инженерные изыскания, разработаны основные проектные решения.

На полное завершение проектов «Развитие участка ТобольскСургут–Коротчаево» и «Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово» на главном ходу Транссиба запланировано 0,7 млрд и 0,17 млрд рублей соответственно.

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла продолжится реконструкция сортировочной системы станции Екатеринбург-Сортировочный (2,2 млрд рублей). В целях развития технологии пропуска тяжеловесных поездов планируется завершение реконструкции станций Войновка, Шаля, Верещагино на главном ходу Транссиба. Продолжится проектирование терминально-логистических комплексов на станциях Гипсовая и Седельниково.

Значительные средства традиционно будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию существующих железнодорожных линий (9,9 млрд рублей). Всеми видами ремонта планируется обновить более 600 км пути. Это позволит повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса будет направлено 643 млн рублей. В списке приоритетных работ – обновление объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок. Также планируется выполнить проектные работы по реконструкции платформ на маршрутах следования скоростных электропоездов «Ласточка»: на станциях Невьянск, ВИЗ, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Екатеринбург (платформа №4). Около 53 млн рублей будет направлено на модернизацию санитарных комнат на малых вокзалах и станциях магистрали.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар
Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»
Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля
«Отвлекся, чтобы включить в салоне печку»: появилось видео ДТП под Екатеринбургом, где пассажирский автобус протаранил фуру
На ремонт больницы в Богдановиче свердловские власти потратили 25 миллионов
Материнский капитал все чаще используется для покупки квартиры
Для тех, кто не сможет прийти на праздник: генрепетицию военного парада в Екатеринбурге впервые проведут днем
Инвестиции «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2020 году увеличатся на треть
Свердловскую котельную оштрафовали за топку соломой
Трогал за грудь восьмиклассницу: в Екатеринбурге ищут кондуктора-педофила
Удар в спину: депутат Гордумы Екатеринбурга ответил на лишение поста в комиссии
Свердловчане задолжали за «коммуналку» больше семи миллиардов
Даже не остановилась: в Нижнем Тагиле женщина сбила 12-летнего подростка и уехала
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
На военном параде по Екатеринбургу впервые проедут новые истребители и танки
В Нижнем Тагиле 436 домов обрели адреса
В России безработица давит на мужчин
Погорельцам из центра социальной помощи в Екатеринбурге нашли дом
Амфитеатр и скейт-парк: что архитекторы поменяют на набережной Патрушихи в Екатеринбурге
После ДТП с автобусом, где пострадали пять человек, свердловская прокуратура проверит перевозчика
Ветеранов Екатеринбурга поздравит авиапарад из самолетов и вертолетов
В Кольцово за 130 миллионов отреставрируют аэродромное покрытие
Уральца, сбившего пенсионерку, наказали колонией