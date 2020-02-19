Свердловскую котельную оштрафовали за топку соломой

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:35:14+03:00

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В поселке Елань, что в Байкаловском районе Свердловской области, оштрафовали местную котельную за то, что рабочие топили ее соломой, от которой в воздух выбрасывались вредные вещества. В то же время рядом с ней находится школа.

- Кроме того, юридическим лицом не обеспечено определение нормативов предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе в результате деятельности котельной, а также не обеспечена разработка санитарно-защитной зоны котельной, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Байкаловского района завела дело об административном нарушении, а суд оштрафовал владельца котельной на 10 тысяч рублей и обязал директора исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU