Свердловскую котельную оштрафовали за топку соломой
В поселке Елань, что в Байкаловском районе Свердловской области, оштрафовали местную котельную за то, что рабочие топили ее соломой, от которой в воздух выбрасывались вредные вещества. В то же время рядом с ней находится школа.
- Кроме того, юридическим лицом не обеспечено определение нормативов предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе в результате деятельности котельной, а также не обеспечена разработка санитарно-защитной зоны котельной, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Байкаловского района завела дело об административном нарушении, а суд оштрафовал владельца котельной на 10 тысяч рублей и обязал директора исправить все нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU