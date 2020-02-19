Трогал за грудь восьмиклассницу: в Екатеринбурге ищут кондуктора-педофила

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:48:36+03:00

Девочка заявила, что мужчина приставал к ней на обратном пути из школы

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Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением на кондуктора автобуса № 38. Женщина рассказала о том, что 17 февраля ее 15-летняя дочь Екатерина Собова (имя ребенка изменено – прим.ред.) пожаловалась на сексуальные домогательства. По словам восьмиклассницы, все произошло во второй половине дня, когда она возвращалась с уроков из гимназии № 116.

Девочка учится в 8 классе. Фото: СОЦСЕТИ

- Он трогал меня в области груди. Это было в районе 14:50, - пояснила девочка.

Несмотря на то, что заявление от матери девочки приняли в отделении полиции № 9, в пресс-группе УМВД «воздерживаются от комментариев». В СУ СКР по Свердловской области также пока не комментируют данный инцидент. Нам удалось связаться с матерью потерпевшей, но и она не захотела отвечать на вопросы.

- Я не хочу, чтобы эта грязь становилась достоянием общественности, - коротко ответила женщина и положила трубку.

Стоит напомнить, что недавно в столице Урала вынесли приговор 21-летнему Владиславу Комарову. Парня отправили за решетку на 14 лет, в его деле два эпизода. Следователям и прокурору удалось доказать в суде, что Комаров трогал ниже пояса малолетних девочек, одну из них он выследил в автобусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU