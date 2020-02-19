Удар в спину: депутат Гордумы Екатеринбурга ответил на лишение поста в комиссии

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комиссии по местному самоуправлении Гордумы Екатеринбурга депутаты, входящие в ее состав с подачи спикера Игоря Володина 19 февраля лишили поста председателя комиссии Алексея Вихарева.

- Алексей Андреевич негативно высказывается в адрес однопартийцев, делает негативные комментарии в адрес власти. Нередко на комиссии принимаются одни решения, а на Думе – другие. Он редко приходит на аппаратные совещания, которые я провожу по понедельникам, - заявил на заседании Гордумы в среду Игорь Володин.

За отстранение проголосовали шесть народных избранников, еще двое – против: Михаил Матвеев и Анастасия Немец. По их словам, такое решение - недемократично, а сама ситуация – фарс.

Сам Алексей Вихарев на заседании комиссии не присутствовал, однако чуть позже прокомментировал ситуацию, охарактеризовав ее как «удар в спину».

- Все большие войны начинались с одной единственной провокации. И почти всегда эту провокацию совершали исподтишка, нанося удар в спину, затем прячась в толпе. Потом провокаторы наблюдали, как погибают миллионы, рушатся империи, отсиживаясь в своих теплых штабах, - говорит депутат.

Голосование по своей отставке Вихарев считает провокацией. Обоснованных претензий в свой адрес он не услышал. Он считает это событие причиной для начала войны с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и его командой.

- Они выбрали момент, когда я нахожусь в командировке, не могу ответить на вопросы. Ударили в спину, - рассказывает народный избранник «Комсомолке». – Это будет не война с конкретными личностями, это будет война с властью в целом: с губернатором, который одобрил кандидатуру нынешнего мэра, с президентом, который одобрил избрание главы региона Евгения Куйвашева. Это будет сражение с каждым жителем города ради интересов узкой группы лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU