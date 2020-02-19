Свердловчане задолжали за «коммуналку» больше семи миллиардов
Жители Свердловской области перестали платить за «коммуналку». По итогам 2019 года региональные суда рассмотрели 360 тысяч гражданских дел, касающихся сферы ЖКХ. И как рассказали в пресс-службе областного суда, количество их с каждым годом только увеличивается.
- Это связано с взысканиями платы за жилье, отопление и электричество, а также коммунальных платежей, - рассказала на пресс-конференции председатель коллегии по гражданским делам Облсуда Анна Васильева.
В общей сложности, по решениям судов, свердловчане должны выплатить больше семи миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU