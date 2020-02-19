Свердловчане задолжали за «коммуналку» больше семи миллиардов

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:21:56+03:00

С каждым годом количество дел, связанных со сферой ЖКХ, только растет

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Жители Свердловской области перестали платить за «коммуналку». По итогам 2019 года региональные суда рассмотрели 360 тысяч гражданских дел, касающихся сферы ЖКХ. И как рассказали в пресс-службе областного суда, количество их с каждым годом только увеличивается.

- Это связано с взысканиями платы за жилье, отопление и электричество, а также коммунальных платежей, - рассказала на пресс-конференции председатель коллегии по гражданским делам Облсуда Анна Васильева.

В общей сложности, по решениям судов, свердловчане должны выплатить больше семи миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU