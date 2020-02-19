2020-02-19T13:21:56+03:00
Общество

Свердловчане задолжали за «коммуналку» больше семи миллиардов

С каждым годом количество дел, связанных со сферой ЖКХ, только растет
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловчане задолжали семь миллиардов за коммуналкуСвердловчане задолжали семь миллиардов за коммуналкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Свердловской области перестали платить за «коммуналку». По итогам 2019 года региональные суда рассмотрели 360 тысяч гражданских дел, касающихся сферы ЖКХ. И как рассказали в пресс-службе областного суда, количество их с каждым годом только увеличивается.

- Это связано с взысканиями платы за жилье, отопление и электричество, а также коммунальных платежей, - рассказала на пресс-конференции председатель коллегии по гражданским делам Облсуда Анна Васильева.

В общей сложности, по решениям судов, свердловчане должны выплатить больше семи миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из квартиры спасатели вынесли женщину: в центре Екатеринбурга произошел пожар
Экс-замминстра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в деле гендиректора «Титановой долины»
Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля
«Отвлекся, чтобы включить в салоне печку»: появилось видео ДТП под Екатеринбургом, где пассажирский автобус протаранил фуру
На ремонт больницы в Богдановиче свердловские власти потратили 25 миллионов
Материнский капитал все чаще используется для покупки квартиры
Для тех, кто не сможет прийти на праздник: генрепетицию военного парада в Екатеринбурге впервые проведут днем
Инвестиции «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2020 году увеличатся на треть
Свердловскую котельную оштрафовали за топку соломой
Трогал за грудь восьмиклассницу: в Екатеринбурге ищут кондуктора-педофила
Удар в спину: депутат Гордумы Екатеринбурга ответил на лишение поста в комиссии
Свердловчане задолжали за «коммуналку» больше семи миллиардов
Даже не остановилась: в Нижнем Тагиле женщина сбила 12-летнего подростка и уехала
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
На военном параде по Екатеринбургу впервые проедут новые истребители и танки
В Нижнем Тагиле 436 домов обрели адреса
В России безработица давит на мужчин
Погорельцам из центра социальной помощи в Екатеринбурге нашли дом
Амфитеатр и скейт-парк: что архитекторы поменяют на набережной Патрушихи в Екатеринбурге
После ДТП с автобусом, где пострадали пять человек, свердловская прокуратура проверит перевозчика
Ветеранов Екатеринбурга поздравит авиапарад из самолетов и вертолетов
В Кольцово за 130 миллионов отреставрируют аэродромное покрытие
Уральца, сбившего пенсионерку, наказали колонией