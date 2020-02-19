Даже не остановилась: в Нижнем Тагиле женщина сбила 12-летнего подростка и уехала

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:32:25+03:00

Теперь ей грозит лишение прав или арест

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Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, накануне вечером произошло ДТП с участием легковушки и пешехода. 12-летний подросток вместе с бабушкой переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.

- В результате ДТП у ребенка диагностированы ушибы ног, ему назначено амбулаторное лечение. После совершения наезда женщина-водитель продолжила движение, скрывшись с места происшествия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Женщину удалось отыскать достаточно быстро – она сама приехала в ГИБДД и рассказала, что опаздывала на работу, торопилась и подумала, что успеет проехать перекресток на мигающий для нее зеленый свет. Но не успела и решила не пропускать пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761736" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле женщина сбила подростка и уехала.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В то же время мальчик с бабушкой, для которых уже загорелся зеленый свет, не убедились в безопасности движения и внимания на проезжающую машину не обратили.

- Инспекторы составили на водителя административный протокол. Уже в ближайшее время решение по нему будет принято судом, - добавили в ГИБДД. – Женщине грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.

Сегодня утром мы рассказывали об еще одном ДТП с участием подростка. Мальчик перебегал через трамвайные пути на перекрестке Куйбышева – Малышева и угодил под колеса трамвая. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU