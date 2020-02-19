Даже не остановилась: в Нижнем Тагиле женщина сбила 12-летнего подростка и уехала
Во втором городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, накануне вечером произошло ДТП с участием легковушки и пешехода. 12-летний подросток вместе с бабушкой переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет.
- В результате ДТП у ребенка диагностированы ушибы ног, ему назначено амбулаторное лечение. После совершения наезда женщина-водитель продолжила движение, скрывшись с места происшествия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Женщину удалось отыскать достаточно быстро – она сама приехала в ГИБДД и рассказала, что опаздывала на работу, торопилась и подумала, что успеет проехать перекресток на мигающий для нее зеленый свет. Но не успела и решила не пропускать пешеходов.
В Нижнем Тагиле женщина сбила подростка и уехала.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В то же время мальчик с бабушкой, для которых уже загорелся зеленый свет, не убедились в безопасности движения и внимания на проезжающую машину не обратили.
- Инспекторы составили на водителя административный протокол. Уже в ближайшее время решение по нему будет принято судом, - добавили в ГИБДД. – Женщине грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.
Сегодня утром мы рассказывали об еще одном ДТП с участием подростка. Мальчик перебегал через трамвайные пути на перекрестке Куйбышева – Малышева и угодил под колеса трамвая. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU