На военном параде по Екатеринбургу впервые проедут новые истребители и танки

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:05:25+03:00

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В Екатеринбурге уже вовсю готовятся к военному параду, посвященному 75-летию Великой Победы. Планируется, что в этом году по площади 1905 года впервые проедут танки Т-80 и модернизированные Т-72Б3М, а над головой восторженных зрителей пролетят новые истребители Су-34.

Авиационная группа будет состоять из 13 самолетов: Л-410, Су-25, современных Су-34 и МиГ-31БМ, на которых будут установлены современные средства поражения, и 9 вертолетов: Ми-26 и Ми-8.

- Также всевозможные бронетранспортеры. И давайте оставим интригу, и вы увидите, что будет продемонстрировано на площади. Мы планируем представить 13 единиц новой техники, - рассказали генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Планируется, что в «голове» колонны пройдут 16 единиц техники военных лет: танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, МБ-13 «Катюша», автомобили, броневики и мотоциклы Красной армии. Еще одно нововведение военного парада в этом году – участие в нем военных из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU