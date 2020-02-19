В Нижнем Тагиле 436 домов обрели адреса

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:49:22+03:00

Всего без номеров в городе остаются порядка 2 203 жилых зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего без номеров в городе остаются порядка 2 203 жилых зданий

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Сегодня, 19 февраля, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов провел видеоконференцию с представителями муниципальных образований по подготовке и проведению всероссийской переписи населения в 2020 году.

В Нижнем Тагиле на жилых домах установили 436 адресных табличек. Но, в целом, во всем городе без номерных знаков остаются 2 203 жилых дома.

- По результатам работы в январе и феврале вопрос по адресному хозяйству был снят в 136 многоквартирных домах и 300 домах индивидуального жилищного строительства, - рассказал замглавы администрации города по финансово-экономической политике Нижнего Тагила Алексей Бурдилов.

Установить таблички на дома пообещали в ближайшее время. Ответственные за это – в многоквартирных домах УК, а в частных – товарищества собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU