В Нижнем Тагиле 436 домов обрели адреса
Сегодня, 19 февраля, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов провел видеоконференцию с представителями муниципальных образований по подготовке и проведению всероссийской переписи населения в 2020 году.
В Нижнем Тагиле на жилых домах установили 436 адресных табличек. Но, в целом, во всем городе без номерных знаков остаются 2 203 жилых дома.
- По результатам работы в январе и феврале вопрос по адресному хозяйству был снят в 136 многоквартирных домах и 300 домах индивидуального жилищного строительства, - рассказал замглавы администрации города по финансово-экономической политике Нижнего Тагила Алексей Бурдилов.
Установить таблички на дома пообещали в ближайшее время. Ответственные за это – в многоквартирных домах УК, а в частных – товарищества собственников.
ИСТОЧНИК KP.RU