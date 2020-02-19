В России безработица давит на мужчин

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:49:43+03:00

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По итогам 2019 года в России насчитали 1,8 миллиона безработных мужчин и 1,6 миллиона женщин без работы. В статистике учли граждан в возрасте от 15 до 74 лет, которые искали работу не меньше одного месяца. Больше всего безработных мужчин в возрастных категориях от 15 до 24 лет и от 55 до 64 лет.

Эксперты уверены, что женщине легче найти работу, потому что у слабого пола нет завышенных ожиданий оп заработной плате. Но, при этом, работать нужно, потому что все чаще на женщине лежит бремя «добытчиц», пишет издание NEWS.ru.

Мужчины часто ищут должность с хорошей зарплатой. Но, когда они получают отказы по нескольким вариантам, то впадают в апатию и прекращают поиски работы. А женщины умеют реагировать на неудачи менее эмоционально.

Психологи советуют женщинам не упрекать мужчин, которые не могут сразу найти подходящую работу, и поддерживать их во время поиска.

ИСТОЧНИК KP.RU