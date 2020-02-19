Амфитеатр и скейт-парк: что архитекторы поменяют на набережной Патрушихи в Екатеринбурге

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:50:33+03:00

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Архитекторы Екатеринбурга рассказали, как поменяется набережная реки Патрушихи, которая располагается от улицы Чкалова до Амундсена и длиной порядка 25 километров, после того, как ее благоустроят.

- Проектировщики предложили разместить на территории набережной широкие пешеходные и велосипедные дорожки, скейт-парк и площадку для пляжного волейбола, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – А композиционным ядром станет просторный студенческий амфитеатр.

Архитекторы решили добавить на набережной больше деревьев, а также обезопасить горожан рядом с водой. Совещательный орган порекомендовал авторам проекта учесть все замечания, а после доработки документа вынести его на повторное экспертное рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU