2020-02-19T10:48:15+03:00
Происшествия

После ДТП с автобусом, где пострадали пять человек, свердловская прокуратура проверит перевозчика

Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и въехал в грузовик
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
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Частного перевозчика, чей автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень, проверяет прокуратура. Маршрут № 759 обслуживает индивидуальный предприниматель. Во время столкновения пострадали пять пассажиров автобуса из двадцати пяти.

- Будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, авария случилась утром 19 февраля возле поселка Белоярский. Пассажирский автобус врезался в попутный грузовик. Предварительно, водитель не соблюдал дистанцию. Пять пассажиров получили травмы, трое их них госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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