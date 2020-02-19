Ветеранов Екатеринбурга поздравит авиапарад из самолетов и вертолетов

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:38:48+03:00

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В честь 75-летия Великой Победы в Екатеринбурге планируются масштабные мероприятия, среди которых – авиапарад с участием самолетов и вертолетов. Обычный парад, как обычно, пройдет 9 мая и начнется в 10:00. Однако в этот раз его время увеличено до полутора часов.

- В состав пешей колонны будет включена коробка со штандартами времен войны. Впервые примут участие воинские контингенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, - рассказал во время пресс-конференции заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Во время военного парада екатеринбуржцы смогут посмотреть на историческую технику: танки Т-34, «Катюши» и бронетранспортеры. А в воздухе пролетят 13 самолетов и 9 вертолетов. Помимо этого, накануне 9 мая в Екатеринбург приедет знаменная группа, которая из Хабаровска в Москву движется с копией Знамени Победы.

- К тем ветеранам, которые не смогут прийти на площадь 1905 года, после парада подразделения придут прямо к дому и проведут парад под их окнами, - добавил Поплавский. – А вообще, на трибунах увеличат число мест для ветеранов – до двух тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU