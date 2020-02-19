В Кольцово за 130 миллионов отреставрируют аэродромное покрытие

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:21:18+03:00

Все работы нужно будет закончить до 30 ноября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В аэропорту Кольцово грядут изменения – в лучшую сторону. ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» решила за 130 миллионов отремонтировать аэродромные покрытия второй очереди Кольцово. Конкурс уже стартовал на портале госзакупок.

- Подрядчику нужно будет провести подготовительные и земляные работы, полностью заменить покрытие на двух участках общей площадью в 10 квадратных метров, а также благоустроить территорию, - говорится в официальной документации.

Помимо этого, подрядчик должен будет построить еще один отрезок, который станет путем руления спецтранспорта. Все работы нужно будет закончить до 30 ноября этого года. Площадь составит 10 квадратных километров.

ИСТОЧНИК KP.RU