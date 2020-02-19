Уральца, сбившего пенсионерку, наказали колонией
В Верхней Салде, что в Свердловской области, отправили под суд местного 33-летнего жителя Александра Шмелева. Его обвиняли в нарушении ПДД, в результате чего погибла пенсионерка-пешеход.
- Летом прошлого года Шмелев управлял технически исправным автомобилем и двигался по трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда, где было скоростное ограничение в 40 км/ч, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина решил обогнать сразу несколько машин и выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра. И перед «зеброй» сбил пенсионерку 63 лет, которая в этот момент шла по обочине. Женщина получила сильные травмы, от которых в тот же день погибла в больнице.
Шмелев признал вину полностью. Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев заключения в колонии-поселении, а также лишил прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU