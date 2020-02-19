2020-02-19T09:41:48+03:00
Политика

Спикер Гордумы Екатеринбурга снял с поста главу одной из комиссий

Алексей Вихарев отправлен в отставку
Лев ИСТОМИН
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В Гордуме - перестановкиВ Гордуме - перестановкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спикер Городской думы Екатеринбурга Игорь Володин 19 февраля освободил от должности главы комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева, который на заседании отсутствовал.

- Алексей Андреевич негативно высказывается в адрес однопартийцев, делает негативные комментарии в адрес власти. Нередко на комиссии принимаются одни решения, а на Думе – другие. Он редко приходит на аппаратные совещания, которые я провожу по понедельникам, - заявил на заседании Гордумы в среду Игорь Володин.

На сторону Алексея Вихарева в этом вопросе встали депутаты Александр Колесников (который вчера сам едва не лишился должности главы комиссии) и Михаил Вечкензин. Последний назвал решение Володина «политической местью». Бывший вице-мэр, а ныне – депутат Михаил Матвеев назвал произошедшее маразмом.

Решение Игоря Володина его коллеги назвали недемократичным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение Игоря Володина его коллеги назвали недемократичнымФото: Алексей БУЛАТОВ

Решение спикера Гордумы поддержал депутат Константин Киселев, который положительно оценил работу Вихарева, однако свое решение обосновал «политическими мотивами».

Комиссия по итогам голосования сняла Вихарева с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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