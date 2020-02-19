Ущерба пациенту нет: глава свердловского Минздрава оценил ситуацию с ползущим по снегу мужчиной в Каменске-Уральском
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков оценил ситуацию, которая произошла на территории корпуса №3 Городской больницы Каменска-Уральского. Здесь мужчина уполз по снегу от бригады скорой медицинской помощи, которая привезла его в приемный покой медицинского учреждения.
В город из Екатеринбурга выезжали специалисты Минздрава, чтобы на месте разобраться в ситуации. По словам Андрея Цветкова, помощь пациенту оказывалась по установленным стандартам, пишет информационный портал KU66.RU.
- Никакого ущерба пациенту причинено не было. Наши сотрудники завершают проверку, о ее результатах мы сообщим дополнительно, - подчеркнул министр.
В Каменске-Уральском мужчину выбросили из машины скорой помощи на территории больницы №3.
Андрей Цветков уточнил, что в больницах и поликлиниках периодически случаются проблемы с этикой поведения, как со стороны медиков, так и со стороны пациентов.
- В данной ситуации медицинские работники соблюдали все требования нормативных актов, - отметил министр.
Напомним, что на кадрах, которые опубликовало издание «КП-Екатеринбург» видно, как мужчина ползет к автомобилю такси со стороны корпуса медицинского учреждения. Позже к расследованию подключилась областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU