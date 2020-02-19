2020-02-19T09:25:54+03:00
Общество

Ущерба пациенту нет: глава свердловского Минздрава оценил ситуацию с ползущим по снегу мужчиной в Каменске-Уральском

Окончательные выводы сделают чуть позже
Лев ИСТОМИН
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Мужчина уполз от медиков по снегу. Фото: скрин "КП"Мужчина уполз от медиков по снегу. Фото: скрин "КП"
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков оценил ситуацию, которая произошла на территории корпуса №3 Городской больницы Каменска-Уральского. Здесь мужчина уполз по снегу от бригады скорой медицинской помощи, которая привезла его в приемный покой медицинского учреждения.

В город из Екатеринбурга выезжали специалисты Минздрава, чтобы на месте разобраться в ситуации. По словам Андрея Цветкова, помощь пациенту оказывалась по установленным стандартам, пишет информационный портал KU66.RU.

- Никакого ущерба пациенту причинено не было. Наши сотрудники завершают проверку, о ее результатах мы сообщим дополнительно, - подчеркнул министр.

В Каменске-Уральском мужчину выбросили из машины скорой помощи на территории больницы №3.

Андрей Цветков уточнил, что в больницах и поликлиниках периодически случаются проблемы с этикой поведения, как со стороны медиков, так и со стороны пациентов.

- В данной ситуации медицинские работники соблюдали все требования нормативных актов, - отметил министр.

Напомним, что на кадрах, которые опубликовало издание «КП-Екатеринбург» видно, как мужчина ползет к автомобилю такси со стороны корпуса медицинского учреждения. Позже к расследованию подключилась областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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