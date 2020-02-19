Решил поиграть в шпиона: екатеринбуржец подглядывал за соседями, чтобы отыскать вора своих ковриков
Житель Екатеринбурга, чья квартира располагается в одном из домов на ЖБИ, решил поиграть в шпиона и установил в подъезде видеокамеру, чтобы снимать соседей.
- Мужчина установил указанное оборудование на лестничной площадке общего пользования, как он потом пояснил, чтобы вычислить вора придверных ковриков, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако установленная аппаратура смущала и настораживала соседку, поэтому она пошла в суд.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
В коридоре девятого этажа подъезда по улице 40-летия Комсомола мужчина повесил саму камеру, кабели к ней, зеркало и наружный голосовой оповещатель. Кировский суд рассмотрел жалобу соседки и заставил его убрать камеру, а также все остальные вещи из коридора.
- Пристав объяснил, что если горе-шпион в срок не выполнит постановление суда, то ему запретят выезжать за пределы страны, - добавили в УФССП.
Но до этого дело не дошло – мужчина сразу же самостоятельно демонтировал видеокамеру.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU