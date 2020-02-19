2020-02-19T08:24:07+03:00
Происшествия

Грозит пожизненное: полицейские Екатеринбурга задержали наркокурьера

При нем обнаружили 500 граммов «синтетики»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга 17 февраля во время планового патрулирования улицы Малышева остановили автомобиль Ravon, за рулем которого сидел 23-летний молодой человек. Увидев инспекторов ГИБДД, он стал вести себя очень странно и нервно.

- При осмотре машины полицейские обнаружили шприцы, а также свертки с веществом неизвестного происхождения, которое оказалось синтетическим наркотиком, метилэфедроном массой 500 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла наркотики и задержала юношу. Полицейские выяснили, что парень нигде не работает и ранее судим не был.

- У полицейских есть основание подозревать гражданина в намерении сбыть указанную партию «синтетики», - добавили в УМВД. – Судя по всему, мужчина является так называемым «закладчиком», получившим большую партию для фасовки и дальнейшего распространения.

На молодого человека завели уголовное дело, а его самого до решения суда поместили под стражу. Максимальный срок, который ему теперь грозит – пожизненный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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