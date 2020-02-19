2020-02-19T08:07:36+03:00
Общество

Грипп и ОРВИ отступают: екатеринбуржцы стали меньше болеть

Однако по-прежнему больше 200 школ остаются закрытыми на карантин
Мария Трапезникова
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За последнюю неделю (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 20 661 случайЗа последнюю неделю (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 20 661 случайФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга стали все реже заболевать гриппом и ОРВИ. Так, за последнюю неделю (с 10 по 16 февраля) зарегистрировано 20 661 случай – уровень заболеваемости выше на 13% порогового показателя.

- За минувшую неделю заболело на 1,8% человек больше, чем в предыдущую, и на 38,2% выше среднемноголетнего уровня, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Это связано с тем, что эпидемический подъем заболеваемости зарегистрирован на две недели позже, чем в прошлый сезон 2018-2019 года.

Дети, кстати, стали намного меньше болеть – уровень снизился на 4,8%. Чего нельзя сказать о взрослых – уровень остается выше на 26,3%. Но даже несмотря на это, на карантине по-прежнему остаются закрытыми 120 групп в 94 детсадах и 217 классов в 62 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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