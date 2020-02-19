Площадь пожара составила 300 «квадратов»: из полыхающего в Екатеринбурге центра социальной помощи спасли 33 человека

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:16:46+03:00

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Сегодня ранним утром в Екатеринбурге, на Уктусе, в районе улицы Дунайской, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов о возгорании двухэтажного коттеджа около 05:15. На место оперативно выехали шесть бригад спасателей из 16 человек.

- Однако пожарным не удалось сразу же приступить к тушению, так как дом был под напряжением. До прибытия электриков огнеборцы организовали защиту соседних строений от возможного распространения огня, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Огонь сильно повредил дом и гараж, в котором на момент возгорания стояли два автомобиля. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли.

- В доме размещался центр социальной помощи людям. До прибытия пожарных из коттеджа эвакуировали 32 человека, еще одного спасатели вытащили из-за зарешеченного окна, - добавили в МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Возгорание удалось потушить только к 07:29. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние дома. Сейчас пожарные ведут проливку и разбор сгоревших конструкций, а пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU