2020-02-19T06:29:32+03:00
Общество

Часть дорог в Нижнем Тагиле будет отремонтирована на год раньше

Рассказываем, какими улицами дорожники займутся в первую очередь
Мария Трапезникова
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Для того, чтобы все получилось, нужно будет провести ряд экономических и технических расчетовДля того, чтобы все получилось, нужно будет провести ряд экономических и технических расчетовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Часть дорог, которые вошли в перечень 2020 года, власти Нижнего Тагила планируют отремонтировать на год раньше. Об этом завил глава города Владислав Пинаев. Преждевременно дорожники зайдут на улицы: Энтузиастов, Карла Маркса, Заречная, Серебрянский тракт, Чайковского и другие. Окончательный список дорог будет утвержден чуть позже.

- Мы еще раз провели анализ состояния дорог, посмотрели перечень на 2020 год и пришли к выводу, что часть дорог находится в удовлетворительном состоянии, - отметил Пинаев. – Некоторые участки, попавшие в перечень, можно привести в порядок за счет текущего содержания дорог, но есть те, которые требуют капитальных вложений. С этой целью и проводится данная корректировка.

Но для того, чтобы все получилось, нужно будет провести ряд экономических и технических расчетов, чтобы увеличить объем финансирования.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле до 2024 года планируется ремонт больше 80 дорог и трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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