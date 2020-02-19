Решил проскочить через пути: в центре Екатеринбурга трамвай переехал подростка

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:09:01+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге, на перекрестке улиц Московская-Куйбышева, произошло ДТП с участием трамвая, виновником которого стал 14-летний подросток. Мальчик перебегал через рельсы в неположенном месте и угодил под колеса. К тому же, был одет в темную одежду и капюшон. Светоотражающих элементов на нем не было.

- По предварительной информации, водитель трамвая №15, двигаясь в сторону Радищева, при пересечении Куйбышева на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Куйбышева-Московская трамвай сбил подростка (18+).Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

От сильного удара мальчик получил перелом таза и левого предплечья. Его срочно госпитализировали в ДГКБ №9. Инспекторы выяснили, что за рулем трамвая сидела женщина 37 лет, которую допустили к управлению только два месяца назад. В салоне находилось 10 пассажиров, пострадавших среди них нет.

- На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Они произвели замеры и составили процессуальные документы, - добавили в ГИБДД.

Все причины и обстоятельства будут выяснены в ходе расследования, а пока что Госавтоинспекция еще раз напоминает всем пешеходам о неукоснительном соблюдении ПДД, особенно детям и особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU