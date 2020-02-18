Под Екатеринбургом в эти выходные пройдет Ретро Ралли

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:16:54+03:00

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На стадионе в Дегтярске в эту субботу – 22 февраля устроят настоящее Ретро Ралли. В гонке могут принять участие все желающие. Главное условие – автомобиль должен быть не младше 1990 года. Кроме того в машине должен быть родной двигатель или максимально аналогичный ему. Также на автомобиле обязательно должна быть обычная зимняя резина. По словам организаторов ретро гонок в области не было со времен распада советского союза.

- Эти гонки созданы для того чтобы люди увидели, что «старушки» волги, победы, москвич ещё могут. Мы хотим сделать красочное масштабное мероприятие, чтобы люди могли узнать много нового об ретро авто - заглянуть в салон, может даже чуть-чуть покататься пассажиром. Можно будет фотографироваться. Кто-то захочет себе такой же авто может быть, а кто-то вспомнит свою молодость, - рассказал директор ретро авто клуба Тимур Каюмов.

В каждом автомобиле во время гонки будет находиться один пилот, и штурман по желанию пилота. Каждая машина будет стартовать отдельно. Водителю нужно проехать четыре круга длиной 400 метров. После чего выбирается самая быстрая машина, которая идет в зачет.

Порядок проведения «Ретро Ралли 2020»:

1. Регистрация участников на месте (11.00-11:45)

2. Инструктаж техники безопасности, правил дорожного движения и правил проведения соревнования (11.45-12.30)

2.Пробные заезды (12.30-13.30)

3.Зачетные заезды по различным категориям автомобилей (13.00-16.30)

4. Награждение участников и закрытие соревнований (16.30-17.00)

Чтобы стать участником «Ретро Ралли-2020» нужно написать администрации сообщества ВКонтакте «Old School Ревда».

ИСТОЧНИК KP.RU