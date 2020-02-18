2020-02-18T19:30:00+03:00
Общество

Из-под переднего колеса шел дым с искрами: в Екатеринбурге задымился троллейбус

Почти двадцати пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт
Алина СУРИНА
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Фото: Тимур КаюмовФото: Тимур Каюмов
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В Екатеринбурге сегодня вечером задымился 12-ый троллейбус. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы. В троллейбусе в тот момент находилось около 20-ти человек. Им пришлось покинуть транспорт.

- Троллейбус, подъезжая к остановке «Парк Хаус», начал дымить. Сначала из-под первого переднего колеса с периодическими искрами, а когда я заглянул с остановки в кабину, оттуда пошёл дым и все стали выбегать из троллейбуса, - рассказал «КП-Екатеринбург» Тимур Каюмов.

Он также отметил, что от троллейбуса долго шёл запах горелого, но возгорания было не видно. В МЧС сообщили, что к ним информация о задымлении в троллейбусе не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-под переднего колеса шел дым с искрами: в Екатеринбурге задымился троллейбус
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