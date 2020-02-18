2020-02-18T16:38:47+03:00
Общество

Двоих тагильчан осудили за фиктивную прописку больше 15 тысяч мигрантов

Один из обвиняемых открыл офис, где за деньги помогал иностранным гражданам встать на учет
Алина СУРИНА
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Тагильчане даже разработали прайс-лист с расценками для мигрантовТагильчане даже разработали прайс-лист с расценками для мигрантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двоих тагильчан осудили за фиктивную прописку больше 15 тысяч мигрантов. Такое количество иностранных граждан Евгений Мейснер и Анастасия Евдокимова поставили на учет с 2014 года. Евгений Мейснер арендовал помещение на Индустриальной улице в Нижнем Тагиле и переоборудовал его в общежитие. Также он открыл несколько офисов, в которых принимал мигрантов.

- В этих офисах подсудимым был организован прием документов иностранных граждан с целью осуществления в дальнейшем их фиктивной постановки на учет за денежное вознаграждение. При этом обвиняемый выступал в качестве принимающей стороны, привлекая к работе офисов без оформления трудовых отношений жителей в Нижнем Тагиле, которых не посвящал в свои преступные намерения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом осужденный мужчина заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. Это делалось только для того, чтобы предоставить документы о трудоустройстве в миграционную службу. При этом по факту мигранты у Евгения Мейснера не работали.

В 2018 году нижнетагилец пригласил на работу Анастасию Евдокимову. Позднее подельники разработали прайс-лист, в котором были указаны цены на услуги по организации незаконной миграции. В нем они указали, что «помогают» мигрантам в получении временной регистрации.

Тагилстревским районным судом Нижнего Тагила Евгений Мейснер и Анастасия Евдокимова признаны виновными в «организации незаконной миграции совершенной группой лиц по предварительному сговору». Женщине суд назначил наказание шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Мужчина проведет восемь месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Двоих тагильчан осудили за фиктивную прописку больше 15 тысяч мигрантов
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