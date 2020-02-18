Уралец пытался подкупить полицейского, который поймал его за вождение без прав

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:14:04+03:00

Документ у водителя забрали еще в 2014 году

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31-летний житель Перми пытался подкупить инспектора ГИБДД, который поймал его за вождением без прав. Инцидент произошел на 8 километре трассы Ивдель - граница ХМАО. Экипаж ДПС выполнял плановое патрулирование и остановил машину «ВАЗ», водитель которой не был пристегнут.

Чтобы составить административный протокол, мужчину пригласили в патрульную машину. При проверке прав выяснилось, что прав-то у него и не было вовсе - документ у него забрали еще в 2014 году.

- Чтобы избежать ответственности, водитель предложил полицейскому взятку в размере 37 тысяч рублей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - Он вместе с двумя пассажирами возвращался домой в Пермский край.

Полицейский предупредил, что его ждет серьезное наказание за взятку, но водитель настаивал. Тогда на место приехала следственно-оперативная группа и задержала мужчину. Все материалы направили в СК Ивделя.

ИСТОЧНИК KP.RU