ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:17:50+03:00

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Система создана на базе современного высокопроизводительного контроллера, который собирает и анализирует данные о 40 технологических параметрах процесса спекания агломерата и более чем 30 узлах и агрегатах комплекса оборудования агломашины. Вся информация в режиме реального времени выводится на мониторы пульта управления комплексом. Оценивая информацию, оператор корректирует режим работы агрегата.

До конца 2020 года на ЕВРАЗ КГОКе будет автоматизирована агломашина № 2, а также модернизирована система управления первичного смешивания аглошихты и система увлажнения выделенного агломерата для повторного спекания. Все оборудование будет работать в едином комплексе АСУ ТП, и аглоцех полностью перейдет на автоматизированное управление всем технологическим оборудованием и процессами.

«Используя IT-технологии в производстве, мы создаем современную систему, которая обеспечит надежное управление производством агломерата, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев. - В перспективе система позволит повысить качество и эффективность на выпуске готовой продукции ЕВРАЗ Качканарского ГОКа».

Сумма затрат на реализацию проекта автоматизации агломашин № 1, 2 составит порядка 25 млн рублей.