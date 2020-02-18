Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В нынешнем году свердловским водителям сделают огромный подарок - Челябинский тракт, который проходит и через Екатеринбург, превратят в скоростную магистраль. Максимальная разрешенная скорость достигнет 110 км/ч. Новостями поделился начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко и отметил, что речь идет только про участок от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью.

- Мы уже можем проработать этот вопрос. Осталось только реконструировать участок тракта с 169-го по 172-й километр в районе Сысерти, - отметил Бедусенко. - Когда закончим, то получим единый хороший скоростной коридор до границы областей.

Кстати, дорогу от Екатеринбурга до границы области уже сделали четырехполосной. А превратить в магистраль можно будет только тогда, когда также расширят всю трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU