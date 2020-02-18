2020-02-18T15:19:58+03:00
Общество

Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль

Водителям разрешат ездить со скоростью в 110 км/ч
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водителям разрешат ездить со скоростью в 110 км/чВодителям разрешат ездить со скоростью в 110 км/чФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В нынешнем году свердловским водителям сделают огромный подарок - Челябинский тракт, который проходит и через Екатеринбург, превратят в скоростную магистраль. Максимальная разрешенная скорость достигнет 110 км/ч. Новостями поделился начальник «Уралуправтодора» Александр Бедусенко и отметил, что речь идет только про участок от Екатеринбурга до границы с Челябинской областью.

- Мы уже можем проработать этот вопрос. Осталось только реконструировать участок тракта с 169-го по 172-й километр в районе Сысерти, - отметил Бедусенко. - Когда закончим, то получим единый хороший скоростной коридор до границы областей.

Кстати, дорогу от Екатеринбурга до границы области уже сделали четырехполосной. А превратить в магистраль можно будет только тогда, когда также расширят всю трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале отправили за решетку «криминальный наркоквинтет»
В Свердловской области в полтора раза сократилось число жителей
Должен был доставить в срок по адресу: полицейские поймали уральца-накрокурьера
«Готовы выслушать всех»: екатеринбуржцев призывают за деньги рассмешить Светлакова
Уралец пытался подкупить полицейского, который поймал его за вождение без прав
Чувствительны к взрывчатке: пассажиров Кольцово будут досматривать еще пристальней
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
Заброшенный пост ДПС на Московском тракте начнут разбирать уже летом
Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль
Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами
«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать
Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища
Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны
Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис
Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника
Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля