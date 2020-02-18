Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:13:46+03:00

Всем им не было и 14 лет

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Полицейские Екатеринбурга сегодня отчитались об итогах минувшего года. Силовики рассказали, что за 12 месяцев сильно возросло число преступлений среди детей и подростков до 18 лет.

- По итогам 2019 года в отношении 81 ребенка было отказано в возбуждении уголовного дела, в силу недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности [подросткам было меньше 14 лет – прим. ред.], - рассказал на заседании комиссии по безопасности и жизнедеятельности населения Гордумы врио замначальника УМВД по Екатеринбургу Алексей Левченко.

Помимо этого, за год увеличилось число преступлений, которые совершались иностранцами (на 11,2%). Кстати, более подробные цифры мы озвучили здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU