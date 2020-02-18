Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:52:53+03:00

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Под Екатеринбургом, в поселке Арамиль, выставили на продажу трехэтажный дворец. Внешне он выглядит очень скромно: светлый кирпич и темная черепица. А вот внутри коттедж похож на настоящую золотую мечту всех богачей: с шикарными люстрами, ангелами и роскошными странными кроватями. Просят за все это 25,5 миллионов рублей.

Внешне дом выглядит очень скромно. Фото: портал N1.RU

- Интерьер выполнен в классическом итальянском стиле. Отличное расположение: два выезда на Екатеринбург, до города 10 минут, - говорится в сообщении, опубликованном на портале N1.RU. – Высота потолков первого этажа – 3,8 метра, второго – 3,3 метра. Есть подвальное помещение.

Помимо самого коттеджа, на участке есть недостроенная «коробка», рассчитанная на банный комплекс. Расположение тоже удобное: в шаговой доступности магазины, школа и остановки общественного транспорта.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU